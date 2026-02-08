Tras la polémica por el modo de medición, el Indec da a conocer esta semana la inflación de enero
Luego de los cortocircuitos generados por la abrupta renuncia de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Gobierno informará el martes el IPC del pasado mes, que seguramente alimentará las suspicacias.
Según estimaciones privados, la inflación de enero habría cerrado en torno al 2,4%, pero el detalle que deberá sortear el Gobierno tiene que ver con un error no forzado, que produjo la salida de Lavagna del Indec y la generación de desconfianza sobre el método de medición de los precios.
El titular del organismo buscaba implementar un nuevo mecanismo para reflejar la inflación, y esa acción lo terminó eyectando de Casa Rosada, desde donde pretenden continuar con la antigua medición.
Todo este movimiento produjo malestar social, y fue aprovechado por la oposición para cuestionar al Gobierno, acusándolo de maniobrar los datos en beneficio propio.
Alimentos y bebidas sería el rubro que más impulsó al índice de precios al consumidor de enero.
El martes se conocerá el número oficial, y sea cual sea el número, servirá para continuar alimentando la polémica.
