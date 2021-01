En diálogo con LaNoticia1.com, el director provincial de Hospitales y ex secretrario de Salud de San Pedro, Juan Sebastián Riera, afirmó que desde el primer periodo de la pandemia se estableció la obligatoriedad que tienen “todas las instituciones de salud en tanto órganos regulados por el estado de garantizar el Programa Médico obligatorio que cualquier persona afiliada a una obra social que tenga cobertura en una institución privada tiene el derecho a reclamar si no se cumple la obligación de la institución de brindar todos los servicios que se encuentran en el plan, entre ellos la atención de pacientes con fiebre, dolor de garganta”.

De esta forma ratificó que “es innegable la responsabilidad de cualquier institución a prestar servicio. En muchos casos los pacientes no llegan con la etiqueta Covid, son pacientes que empiezan con fiebre, síntomas respiratorios, de garganta, en algunos casos el diagnóstico de Covid se hace tarde cuando ya está muy avanzada la enfermedad”.

En caso de que las instituciones privadas se nieguen a la atención “tendrá que afrontar las consecuencias legales que eso traiga. Esas decisiones arbitrarias no son gratis” y sumó: “No son decisiones que son inocentes o caprichosas, en realidad implican el poner en riesgo la salud de la gente, en ese sentido hay que ver más allá de los profesionales individualmente, la institución con su responsable legal, su director, y demás cuál es la postura que toma”.Respecto a la situación de San Pedro, Riera consideró: “Seguramente en la localidad habrá que reactivar el comité de crisis, los actores involucrado ponerse de acuerdo y cuidar a los sampedrinos” y se comprometió a hablar con el director de la Región sanitaria para ver cómo están avanzadas las gestiones en San Pedro.

Riera recordó el primer periodo de la pandemia cuando los pacientes eran viajeros que provenían del exterior donde “era gente mutualizada la mayoría. El primer pico de la pandemia impactó sobre el sector privado que en ningún caso se corrió de la responsabilidad de dar respuesta”.

“Puede haber dificultades de equipamiento que la municipalidad en el caso de San Pedro asistió, eso es la coordinación que tienen que hacer los 3 subsistemas, el público, privado y el de las obras sociales. Es coordinar, para que toda la batería de recursos que tenga al localidad esté a disposición de los vecinos”, ejemplificó el funcionario.

Consultado sobre si los pacientes sin cobertura pueden ser derivados a una clínica, el director afirmó que “se dio en varias circunstancias” y recordó: “Cuando se saturó un efector público y teníamos camas disponibles en clínicas, muchas clínicas nos recibieron los pacientes y la articulación se dió”.

“En la provincia de Buenos Aires, no había tenido dificultades porque en el marco del comité de crisis donde estaban todas las fuerzas de las localidades importantes discutiendo, entre ellos el sector privado, se coordinó y se pusieron de acuerdo para cuidar la salud de los vecinos con todos los recursos disponibles”, detalló.

Riera afirmó que, incluso, una persona con cobertura no se puede internar en un efector por la saturación de las camas, “tienen la obligación las instituciones a derivarte a otro con la misma cobertura”.

Riera es oriundo de San Antonio de Areco y consultado por la situación del sistema sanitario en el Municipio señaló que si bien no hay efectores privados de internación, sí los hay en lugares como Pergamino o Junin donde se logró una óptima articulación. “La gente no tiene que recibir ningún tipo de exclusión porque la estructura sanitaria de la localidad no se puso de acuerdo”, aseveró.

Según afirmó el funcionario, desde el ministerio no tuvieron, a la fecha, más que de forma mediático, denuncias directas ya que, en el marco del Comité de Crisis, “estas cuestiones se acordaron y se estableció un mecanismo para que todo el sistema trabaje coordinadamente y se optimicen los recursos que tienen todos”.

Desde el 25 de diciembre en adelante, San Pedro registró un rebrote de casos de Coronavirus. A la par, bajó el promedio de edad de los contagiados a 41 años. A la fecha, San Pedro registra 2016 contagios, de los cuales 198 corresponden a los primeros 15 días del año.