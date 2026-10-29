Tras la polémica por los colores de Boca antes del Superclásico, se conoció cómo quedará el ingreso a Trenque Lauquen
El artista plástico Nicolás Miramont compartió un adelanto de cómo quedará el arco de ingreso por el Acceso García Salinas. La obra se realiza junto a Magui Delfino, Néstor Martín y Sechu Martín, en el marco de los 150 años de Trenque Lauquen. Las fotos del arco pintado de azul y amarillo habían generado comentarios y bromas en las redes sociales durante la previa del Superclásico.
El ingreso a Trenque Lauquen sumó un nuevo capítulo después de la repercusión que generó la pintura del arco en azul y amarillo, los colores de Boca. Esta vez, la novedad llegó de la mano del artista plástico Nicolás Miramont, quien compartió en sus historias de Instagram un adelanto del boceto de la obra terminada.
La imagen permite anticipar cómo lucirá la intervención artística en el Acceso García Salinas, aunque una parte central aparece difuminada para mantener la expectativa sobre el resultado final.
El trabajo se realiza junto a Magui Delfino, Néstor Martín y Sechu Martín, en el marco de las actividades por los 150 años de Trenque Lauquen.
La publicación fue difundida por el medio local Oesteba y llegó luego de que distintas fotos del arco, tomadas por vecinos, circularan en las redes sociales durante la previa del Superclásico. Los colores elegidos despertaron comentarios y bromas vinculados con la rivalidad futbolera.
Así, lo que comenzó como una discusión en redes por el azul y amarillo del acceso sumó ahora un anticipo de la propuesta artística que se verá una vez que el mural esté terminado.
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