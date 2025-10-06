Después de aceptar la renuncia como candidato a Diputado por la Provincia de Buenos Aires de José Luis Espert, Javier Milei expresó los motivos de su decisión. “El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones”, aseveró el mandatario en declaraciones televisivas.

Ads

Además, defendió a su aliado bonaerense nuevamente, luego de respaldarlo en redes sociales: “No tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert”, afirmó.

“En lugar de estar discutiendo las cosas que son de acá para adelante, cómo hacer que la Argentina crezca, se está discutiendo si estamos manchados o no, que además es una locura viniendo de quién viene”, ahondó Milei.

Ads

A su vez, embistió contra la oposición: “Nadie les va a preguntar a Taiana, a Grabois, sobre los problemas que tienen. Además, tienen a la jefa de la banda condenada, están más sucios que una papa”.

El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo.



Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de la personas. Garantizar el cambio… https://t.co/9mfwrWPont — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2025

Puede interesarte

Ads