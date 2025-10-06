El diputado Diego Santilli confirmó este domingo que encabezará la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert, envuelto en un escándalo por presuntos vínculos con un empresario acusado de tener nexos narcos. “Voy a dejar el alma para defender el rumbo”, expresó el dirigente del PRO en un mensaje publicado en X (ex Twitter).

El “Colorado” Santilli, quien ya había liderado la boleta bonaerense en 2021 por Juntos por el Cambio, tomará ahora el primer lugar de la lista libertaria tras la salida del economista. “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, escribió Santilli, y apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de “dejar miseria e inflación”.

No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.



El camino es duro, pero es el correcto.



Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.



Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

La decisión se tomó horas después de que el Gobierno aceptara la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, en medio del revuelo político por su relación con el empresario Fred Machado, investigado por lavado y narcotráfico. Fuentes del espacio confirmaron que La Libertad Avanza definió rápidamente la sucesión para evitar un vacío en la lista bonaerense.

Aunque la periodista y actriz Karen Reichardt figuraba como segunda candidata, quedará relegada, ya que la normativa electoral indica que, en caso de renuncia de un postulante varón, el reemplazo debe ser ocupado por el siguiente varón de la nómina. Sin embargo, aún resta que el juez Alejo Ramos Padilla, con competencia electoral en la provincia, oficialice el corrimiento.

“Hay que seguir con el cambio que llevó adelante Milei”

En su primera entrevista tras la confirmación, Santilli habló con Radio Mitre y Radio Rivadavia. Dijo que el objetivo central será convocar a los bonaerenses que no fueron a votar en septiembre, con el desafío de aumentar la participación electoral en los comicios del 26 de octubre.

“Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás. Hay que continuar con el cambio que llevó adelante Javier Milei”, sostuvo el diputado nacional.

SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA! https://t.co/eqr1Eri6K7 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025

Santilli reconoció que la derrota de septiembre será “difícil de revertir”, pero no imposible. “Yo, por lo menos, tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que vayan a votar”, enfatizó. Además, confirmó que esta noche participará del acto que encabezará Javier Milei en el Movistar Arena, donde debutará como primer candidato.

También reveló que recibió el llamado de un funcionario del Gobierno para ofrecerle el lugar de Espert y que luego consultó a Mauricio Macri y a Cristian Ritondo, referentes del PRO, antes de aceptar. “Le dije a Mauricio que era una posibilidad, que todavía no había nada cierto. Luego hablé con Cristian”, contó. En ese sentido, adelantó que le gustaría que el expresidente “lo acompañe en la campaña”, porque “todos tenemos que jugar”.