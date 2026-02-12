El Gobierno de Santa Fe trazó un nuevo piso salarial para las fuerzas de seguridad y detalló cómo quedarán conformados los haberes desde febrero. En este sentido, Maximiliano Pullaro aseveró que “ningún policía de Santa Fe, ni hombre o mujer del Servicio Penitenciario, va a percibir menos de un sueldo de $ 1.350.000”, incluyendo al personal técnico-administrativo y a quienes se desempeñan en el 911.

Ads

A su vez, explicó que -con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la tarjeta alimentaria- “ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de $ 1.438.835”. Si ese mismo suboficial cumple tareas de calle en Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria o Santo Tomé, recibirá un plus de $ 500.000, por lo que su ingreso total será de $ 1.938.835.

Además el Gobernador agregó: “Si este policía maneja el vehículo policial, con el riesgo que eso implica, va a ganar $ 2.188.835 por mes a partir de febrero”. Para el personal del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo de Guardia de Infantería y otras secciones con adicionales específicos, precisó que percibirán $ 2.084.000 si no conducen y $ 2.334.535 si manejan patrullero. Estos suplementos estarán “estratificados en tres niveles según la peligrosidad de la tarea y la conflictividad de cada ciudad”, porque -dijo- “no es lo mismo patrullar una zona de alta violencia que otra de menor tensión”.

Ads

Los anuncios de Pullaro tuvieron lugar luego de duras protestas y sublevaciones policiales durante varias jornadas en Rosario y en distintos puntos de la provincia en reclamo de mejoras salariales y laborales.



Ads