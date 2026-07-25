El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, reconoció que la Ruta Provincial 88 "amerita una obra de doble calzada" y confirmó que el Gobierno bonaerense se encuentra evaluando el proyecto para transformar el corredor en autovía.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en Necochea, tras la presentación de los avances de una nueva estación transformadora. Fue consultado sobre la alta siniestralidad de la ruta que une Mar del Plata y Necochea, escenario de numerosos accidentes fatales que reavivaron el reclamo de vecinos y familiares de víctimas.

"Es un proyecto que estamos evaluando, que estamos considerando", respondió el funcionario al ser consultado por la posibilidad de avanzar con la autovía.

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Katopodis sostuvo que la situación de la Ruta 88 integra la agenda de la Dirección de Vialidad de la Provincia y remarcó que corredores de estas características requieren una intervención de mayor envergadura.

"Rutas de estas características, que son muchísimas en la provincia de Buenos Aires, ameritan ya a esta altura una intervención y una obra de doble calzada, de autovía", afirmó.

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Ante una repregunta sobre si la iniciativa estaba descartada, el ministro fue contundente: "No descarto nada, no descarto nada".

Obras a corto, mediano y largo plazo

El titular de Infraestructura explicó que la Provincia analiza distintas alternativas para mejorar la seguridad vial mientras se define una solución definitiva.

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"Estamos evaluando cuáles son las obras que, en el corto, en el mediano y en el largo plazo, nos pueden dar a todos un poco más de tranquilidad", señaló.

Además, recordó que durante los últimos años se ejecutaron trabajos de repavimentación y mejoras en distintos sectores de la Ruta 88, aunque admitió que los recientes siniestros volvieron a poner en evidencia la necesidad de una intervención más profunda.

Si bien ratificó que la construcción de la autovía está bajo análisis, Katopodis aclaró que todavía no existe un proyecto definitivo ni está asegurado el financiamiento para una obra de semejante magnitud.

"Tendremos que ir encontrando primero la definición del proyecto y después las fuentes de financiamiento que permitan que esa obra se pueda realizar", explicó.

El funcionario destacó que se trata de una infraestructura compleja y de alto costo, por lo que antes de asumir un compromiso concreto será necesario evaluar su viabilidad técnica y presupuestaria.

"Cada vez que tengamos la posibilidad de proponer y presentar un proyecto y el financiamiento correspondiente, vendremos acá y lo haremos", sostuvo.

El reclamo de las familias

La visita del ministro se produjo en un contexto marcado por el dolor de las familias de las víctimas de accidentes ocurridos sobre la Ruta 88.

Durante su paso por Necochea, Andrea Rondanina y su hija Sofía le entregaron un petitorio para solicitar la construcción de la autovía, luego del siniestro en el que murieron Anita Peralta Rondanina y Santiago Irigoyen.

Katopodis reconoció el impacto que esos hechos provocaron en la comunidad y pidió prudencia al momento de anunciar una obra de esta magnitud.

"Como ha sido un tema tan doloroso para muchas familias, necesitamos ser muy, muy serios, realistas y responsables", expresó.

Las declaraciones del ministro representan el primer reconocimiento explícito del Gobierno bonaerense sobre la necesidad de convertir la Ruta 88 en una autovía, aunque la concreción del proyecto dependerá de la elaboración técnica y de la obtención de los recursos económicos necesarios para llevarlo adelante.