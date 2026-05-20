“El gobierno de Macri heredó déficit fiscal y no hizo el ajuste. Se lo hizo el mercado. Nosotros desde el primer día pusimos en caja al déficit fiscal. Y además, el gobierno de Macri avanzó sobre la independencia del Banco Central y se llevaron puesto a Sturzenegger, tremendo avance institucional. También acordaron con Massa para sacar la ley de renta financiera", dijo Javier Milei en declaraciones vía streaming.

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Antes, en su exposición en el MALBA ante empresarios, ya había esbozado críticas hacia la gestión de Cambiemos, en sintonía con las vertidas previamente por el Ministro de Economía Luis Caputo.

“La Ley de Alquileres que se votó en el gobierno de Macri es un ataque al derecho de propiedad, es un avance contra la propiedad privada. Nosotros desregulamos, sacamos esa ley, se duplicó la oferta y el precio del alquiler, en términos reales, bajó 30%. Vaya que eso sí es ayudar a los más vulnerables”, acotó.

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Asimismo cuestionó: "La Ley de Góndolas también tuvo transcurso en el gobierno del Presidente Macri. Eso es una suerte de control de precios, es meterse en cómo asigna la propiedad, el dueño del supermercado. Cuando esa herramienta la usaron los kirchneristas, recordarán que iban con pecheras, e iban midiendo las góndolas y sancionando. ¿Cómo terminó eso? Con escasez".

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