"Días atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de nuestras FFAA habían surgido en democracia", sostuvo Alberto Fernández a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

"De aquí en más, no deberemos analizar si alguno de nuestros oficiales participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria entre 1976 y 1983", señaló al repasar su alocución.

Además, el Presidente agregó: "Por eso dije que podíamos 'dar vuelta la pagina'. Entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado".

Asimismo, reconoció haber mencionado la palabra "inconductas" al referirse a muchos oficiales que "en el pasado fueron parte de ese perverso accionar", en referencia a los crímenes de lesa humanidad.

"Esas inconductas fueron delitos atroces que determinaron horribles e imperdonables padecimientos a miles de personas", destacó el mandatario.

"He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las victimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Saben que en mi solo cuentan con alguien que siempre las va a acompañar en la búsqueda de la verdad y en la imposición de justicia sobre los culpables", añadió Fernández.

"Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia", subrayó.

Desde organismos de Derechos Humanos se mostraron muy disgustados con las declaraciones del Jefe de Estado, y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo llegó a tildarlo de "negacionista".