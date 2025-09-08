Un día después de la paliza que sufrió La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses, la presidenta provisional del Senado asistió este lunes 8 de septiembre, Día de la Patrona de San Pedro, Nuestra Señora del Socorro, al templo de la parroquia ubicada en la plaza Constitución que será proclamada Basílica tras la decisión que tomó el fallecido papa Francisco.

La misa de proclamación es encabezada por el nuncio apostólico Miroslaw Miroslaw Adamczyk tras la procesión. LANOTICIA1.COM pudo ser testigo del evento tan significativo para la comunidad.

Villarruel arribó a San Pedro y bajó en la Casa Parroquial, frente a la Basílica, donde un cordón de Policía Federal custodiaba la zona. Luego de la procesión, cuando la imagen de Nuestra Señora del Socorro llegó a plaza Constitución, Villarruel y el personal que la acompaña cruzaron a la Basílica.

Allí se ubicó en el público, en primera fila, para presenciar la misa de proclamación, tras ser saludada oficialmente por el intendente Cecilio Salazar. Villarruel llegó acompañada de la dirigente Claudia Rucci.

Este lunes es día no laborable para la administración pública en San Pedro y en la plaza dispusieron bancos y sillas sobre la explanada, con un escenario ante el pórtico para el acto.

Este domingo, tras las elecciones legislativas, hubo rezos en honor a la virgen de Nuestra Señora del Socorro y se produjo la tradicional vestición de la imagen camino al Día de la Patrona.

A las 23.30 hubo cantata para la vigilia hasta la medianoche, cuando Bomberos concurrió para el traslado de la virgen hacia la plaza, en una ceremonia que fue acompañada por una gran cantidad de personas.

EL VOTO DE VILLARRUEL

La vicepresidenta Victoria Villarruel emitió su voto en horas del mediodía de ayer domingo en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, pero no se mostró ante la prensa y se fue tras cumplir con la labor ciudadana.

Villarruel votó en el Colegio Cristo Rey, ubicado en la calle Santa María de Oro Justo 4760 en el partido bonaerense de Tres de Febrero y, según se informó, ingresó por un lugar en el que no podía ser vista por los periodistas, tras lo cual se retiró raudamente.

VILLARRUEL SE MANTUVO AL MARGEN DE LA CAMPAÑA

La vicepresidente Victoria Villarruel se mantuvo al margen de la campaña en Buenos Aires de La Libertad Avanza (LLA) tras romperse sus puentes con el Javier Milei. La titular del Senado ya no se considera parte del dispositivo libertario y evitó confrontar con Axel Kicillof.

La decisión tuvo efectos inmediatos. En el sprint final hacia las urnas, LLA careció de una figura nacional de respaldo con legitimidad propia para recorrer el conurbano y disputar conversación con el gobernador. En público, nadie lo admite. En privado, dirigentes libertarios señalan que la ausencia de Villarruel restó “densidad” en segmentos donde Milei no llega o directamente genera rechazo. La campaña siguió, pero con menos aire.