El presidente de AUBASA, José Arteaga, lamentó las muertes registradas en el accidente de la Ruta 2 y pidió evitar conclusiones apresuradas mientras avanza la investigación judicial. En declaraciones a Radio Provincia AM1270, recordó que “tal como dijo el fiscal Vera Tapia, la causa está en etapa de peritaje”, especialmente porque hubo víctimas fatales.

Arteaga confirmó que el índice de alcoholemia del chofer “dio 0”, aunque todavía resta conocer los estudios toxicológicos. También señaló que no se descartan hipótesis vinculadas al cansancio o la distracción al volante, aunque insistió en que será la Justicia quien lo determine.

El funcionario destacó que el siniestro ocurrió en un tramo de la Ruta 2 que —según afirmó— “está en óptimas condiciones” y forma parte de un proceso de obras que la Provincia viene ejecutando a través de la concesión de AUBASA. “La Ruta 2 está hecha a nuevo entre La Plata y Dolores; se está ampliando el tramo Dolores–Maipú, licitando y adjudicando Maipú–Vidal, y el año que viene queremos llegar con obra nueva hasta Mar del Plata”, detalló.

En ese contexto, apuntó directamente contra el Gobierno nacional por la paralización de la obra pública en todo el país. Criticó “la decisión de haber frenado el mantenimiento vial, el intento de eliminar Vialidad Nacional y la pretensión de desmantelar la Agencia Nacional de Seguridad Vial y degradar la CNRT”. Para Arteaga, ese combo conforma “un escenario explosivo y criminal en materia de vidas”, que se refleja en “estadísticas de accidentología cada vez más graves”.

El titular de AUBASA sostuvo que la falta de controles, de mantenimiento y de obra pública se traduce en rutas más peligrosas. “No hay pueblo o ciudad donde Vialidad no esté haciendo lo que tiene que hacer. Cuando todo eso se desarma, se multiplican los riesgos”, advirtió.

