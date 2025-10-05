La fuerte tormenta que azotó en la tarde noche a varios distritos de la provincia, dejó calles anegadas y destrozos en Olavarría. La localidad más afectada fue Loma Negra.

El viento destruyó una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural local. Las ráfagas alcanzaron los 89 kilómetros por hora a las 19:20. El espacio estaba destinado a la cena anual prevista para la noche del sábado, pero los organizadores debieron suspender el evento ante los daños estructurales.

También se registraron inconvenientes en el Club Social y Deportivo Loma Negra, donde un árbol cayó sobre una cancha de básquet, sin causar heridos.

Pasadas las alertas naranjas, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones tenderán a mejorar gradualmente desde el lunes (6 de octubre), con cielos parcialmente nublados y descenso de la temperatura en buena parte del centro del país argentino.

A partir del martes (7 de octubre), el viento comenzará a rotar al oeste y las temperaturas iniciarán un ascenso gradual, con mañanas frías (alrededor de 10 °C) y tardes con 20°, sol y pocas nubes.

El resto de la semana se mantendrá estable con temperaturas en ascenso. El calor volverá a sentirse aún con mayor fuerza hacia jueves y viernes, con máximos arriba de los 25 °C.