En un nuevo capítulo del conflicto laboral en la industria del neumático, la empresa Fate, ubicada en San Fernando, despidió a 97 trabajadores, argumentando la necesidad de "adecuar el modelo operativo de la planta industrial" y señalando "factores muy negativos que incrementan severamente el costo de producción". La medida provocó la reacción inmediata del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), que organizó una movilización el pasado viernes en el Acceso Tigre, reclamando la reincorporación de los despedidos y anunciando nuevas acciones de protesta.

Sebastián Tesoro, trabajador de Fate y vocero del conflicto, explicó que "la decisión de FATE se suma a decisiones similares en Pirelli y Bridgestone, donde desde hace 18 meses se vienen despidiendo a más de 150 compañeros, con aprietes para que accedan a retiros voluntarios que en definitiva no lo son".

En declaraciones al medio local Que Pasa Web, Tesoro criticó los argumentos de Fate, destacando que "la industria del neumático la monopolizan tres fábricas, dos de las cuales tienen decenas de plantas en todo el planeta, que son Firestone y Pirelli y por otro lado está Fate, que es de Madanes Quintanilla, uno de los tipos más ricos del país y que tiene el monopolio de la producción del aluminio que es Aluar y un holding de empresas". Según Tesoro, los despidos no reflejan una verdadera crisis en las ventas, sino una estrategia para aumentar la rentabilidad a costa de los trabajadores.

"En la industria del neumático los precios vuelan, con valores siderales para la mayoría de la población, siguen teniendo ganancias extraordinarias. En el caso de Fate se producen 1500 cubiertas por día de camiones que valen 1000 dólares cada una, labura 24-7, no cierra. Nosotros no estamos viendo la crisis, que lo diga Madanes para buscar rentabilidad o beneficio a partir de las políticas de gobierno no es algo que nos vincule a nosotros, lo que nos vincula es que elige cortar por el hilo más fino y despide 97 trabajadores", afirmó Tesoro.

Los despidos en Fate representan cerca del 7% de su plantilla de 1500 trabajadores, una cifra considerable dado que la planta opera en tres turnos. "Es un porcentaje muy grande y somos 1500 que estamos trabajando a tres turnos. Nosotros peleamos por la reincorporación de los despedidos. Hoy Madanes ataca a los trabajadores y los deja sin un plato de comida en la mesa", agregó Tesoro.

El viernes 24, los trabajadores llevarán a cabo una movilización hacia la Municipalidad de San Fernando y, posteriormente, realizarán una lentejeada en la puerta de la fábrica, en Acceso Tigre y avenida Avellaneda. "Llamamos a todos los compañeros a participar y a discutir los pasos a dar en el marco del conflicto. Tenemos que impedir que Madanes siga descargando esta crisis que plantea sobre el conjunto de todos los trabajadores”.

Además de los despidos, los trabajadores también enfrentan un conflicto salarial. "Desde el 1° de marzo la discusión está trabada, no hay propuesta de las patronales. Primero peleamos por la reincorporación de todos los trabajadores, eso nos va a dar la fuerza de continuar la lucha por un salario digno que nos corresponde", concluyó Tesoro.