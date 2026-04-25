Referentes del peronismo bonaerense se pronunciaron tras la asunción de Axel Kicillof como presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la primera reunión del Consejo partidario en esta nueva etapa. Coincidieron en destacar la unidad del espacio, respaldar los reclamos de la Provincia y cuestionar el rumbo del Gobierno nacional.

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La diputada bonaerense, Mayra Mendoza, señaló que participó del acto de asunción junto a las nuevas autoridades del partido y remarcó el acompañamiento al reclamo por la deuda que la Nación mantiene con la Provincia. “Afecta también a los municipios y al pueblo bonaerense”, sostuvo.

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En ese contexto, Mendoza también reafirmó el posicionamiento político del espacio en torno a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Trabajar por Cristina Libre no es un lema vacío, tiene que ver con recuperar una justicia independiente y un modelo de país distinto”, afirmó, al tiempo que cuestionó las políticas del presidente Javier Milei. “Hoy se sobrevive, no se vive”, agregó. La dirigente quilmeña viene de un enfrentamiento interno con el sector de Axel Kicillof.

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Por su parte, el diputado provincial, Mariano Cascallares, destacó la “fuerte mística peronista” del acto y confirmó su designación como secretario general del partido a nivel provincial. “Es un honor que me han dado los compañeros y compañeras de toda la provincia”, expresó, y planteó como desafío “consolidar al peronismo como la fuerza que vuelva a representar la esperanza para el pueblo bonaerense y argentino”.

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, valoró la nueva etapa del PJ con Kicillof al frente y destacó su rol como vicepresidente del partido, junto a Verónica Magario.

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Otermín también subrayó la importancia de la unidad interna y agradeció el rol de Máximo Kirchner en la conducción del Congreso partidario. Asimismo, manifestó el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ nacional y defendió la postura del gobierno bonaerense frente a la Nación. “Se están quitando recursos claves para la seguridad, la educación y la salud”, advirtió.

Finalmente, el dirigente planteó la necesidad de “construir una alternativa nacional desde el peronismo” que permita proyectar un país “con trabajo, tranquilidad y felicidad”.