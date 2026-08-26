Tras los reclamos de los endeudados, Caputo anuncia medidas económicas
El Ministro de Economía realizará una presentación este miércoles de un esquema para impulsar el crédito hipotecario utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Podría haber más anuncios.
Tras flexibilizar el financiamiento en dólares a empresas no generadoras de divisas, el Ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará nuevas medidas para impulsar los créditos hipotecarios.
Según el cronograma dispuesto por el Palacio de Hacienda, el funcionario brindará los detalles de la letra chica del anuncio este miércoles a las 10.00 una conferencia de prensa.
El anuncio coincide con la directiva presidencial de reforzar la defensa de los lineamientos del modelo económico frente a los cuestionamientos sobre el consumo y el empleo.
Se prevé que podría haber más presentaciones en el marco del reclamo de los endeudados. Si bien desde el Gobierno indicaron que se trata de un problema entre privados, podrían tangencialmente tocar el problema sin tener que “bajar una bandera” y, a la vez, no hacer oídos sordos.
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