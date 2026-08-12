La senadora bonaerense de Unión por la Patria, Laura Clark, presentó un proyecto en la Legislatura provincial para evitar que las empresas prestatarias y las cooperativas del interior bonaerense corten los servicios públicos a familias en situación de vulnerabilidad que registren deudas en sus facturas.

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La iniciativa establece que la interrupción de los servicios no pueda aplicarse a determinados sectores hasta el 31 de diciembre de 2027 y contempla mecanismos de regularización de las deudas mediante planes de pago.

En diálogo con Radio Provincia, Clark explicó que la propuesta surgió a partir de lo ocurrido en Santa Teresita, donde vecinos se autoconvocaron frente a las oficinas de EDEA para reclamar por los fuertes aumentos registrados en las facturas de electricidad.

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Durante la protesta, los usuarios denunciaron boletas de hasta $800.000 mensuales, además de incrementos que en algunos casos llevaron las facturas de $60.000 a más de $300.000. También cuestionaron los nuevos medidores instalados en distintos domicilios.

A quiénes alcanzaría la iniciativa

Clark sostuvo que el proyecto apunta a un universo vulnerable de familias bonaerenses que puedan demostrar que no están en condiciones de afrontar el pago, además de jubilados y pensionados y hogares que tengan personas con discapacidad a cargo.

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Para acceder al beneficio, la situación económica podría acreditarse mediante una declaración jurada, según explicó la legisladora.

“La mora que existe es por la depresión del poder adquisitivo”, señaló Clark, y agregó que “el precio de las tarifas, la baja del poder adquisitivo y el desempleo hacen que no se puedan afrontar” los pagos.

En ese sentido, remarcó que muchas familias deben priorizar sus gastos básicos y afirmó: “Cuando las familias cobran, lo primero que hacen es pagar tasas y servicios”.

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La propuesta contempla que las empresas prestatarias puedan establecer planes mensuales para cancelar las deudas, de manera que las familias puedan ponerse al día sin perder el acceso al servicio.

“Proponemos que las prestatarias accedan a realizar pagos de planes mensuales con la mora y se les haga posible a las familias afrontarlo, pero que de ninguna manera se interrumpa el servicio”, planteó la senadora.

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El caso de las cooperativas del interior

El proyecto también contempla una particularidad del interior bonaerense, donde en numerosas localidades son cooperativas las encargadas de prestar servicios públicos.

Clark señaló que estas entidades ya suelen implementar planes de pago para usuarios con dificultades económicas y planteó que ese mecanismo pueda profundizarse dentro del esquema que propone la iniciativa.

La legisladora defendió la medida como una herramienta de alivio para las familias bonaerenses frente al impacto de las tarifas sobre los ingresos.

“Es un contexto que es absolutamente claro para ir en alivio y auxilio de los bonaerenses para que pasen mejor este momento tan cruel”, sostuvo.

Por último, Clark cuestionó al Gobierno nacional y calificó de “macabra” su política económica, al considerar que apunta a la “primarización de la economía, la entrega de nuestros bienes comunes y la bicicleta financiera”.

Frente a ese escenario, reivindicó lo que definió como el “espíritu argentino”, basado en “el trabajo, la industria y ascenso social a través de la educación pública”.