El incendio en el depósito de pinturas y productos químicos de la firma Fademac, en la localidad de Francisco Álvarez (partido de Moreno), volvió a intensificarse durante la madrugada de este viernes, tras haber sido contenido parcialmente el jueves.

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Según informaron desde Defensa Civil, existe “riesgo de colapso” de la estructura afectada, lo que complica las tareas de los bomberos que continúan trabajando en el lugar. La densa columna de humo negro volvió a hacerse visible a varios kilómetros de distancia, generando alarma entre los vecinos.

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El siniestro ya lleva más de 24 horas desde su inicio, ocurrido en la mañana del jueves en el predio ubicado en la intersección de Avenida Ramón Falcón y Chilecito, dentro del polo industrial de la zona.

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En un primer momento, cerca del mediodía del jueves, las autoridades habían logrado contener el foco ígneo. Sin embargo, las llamas se reactivaron durante la madrugada del viernes, obligando a un nuevo despliegue de las dotaciones de bomberos.

Tal como informó este medio, el incendio se habría originado a partir de una chispa durante trabajos de soldadura. En el lugar se almacenan pinturas, solventes y otros productos altamente inflamables, lo que explica la magnitud del fuego y la peligrosidad del humo.

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Desde el inicio del operativo, tanto trabajadores del depósito como vecinos de las inmediaciones fueron evacuados de manera preventiva. No obstante, algunos residentes decidieron permanecer en sus viviendas por temor a hechos de inseguridad.

Las autoridades mantienen el perímetro de seguridad y recomiendan evitar la zona, mientras continúan las tareas para controlar definitivamente el incendio y prevenir un posible derrumbe de la estructura afectada.