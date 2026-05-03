Tras más de cuatro años de un proceso judicial, los ex ediles de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tornquist, Cristian Raising y Federico Labarthe, fueron absueltos por el caso que los vinculaba al tráfico de estupefacientes.

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El cierre del caso llega luego de que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías (Departamento Judicial Bahía Blanca), rechazara el pedido de elevación a juicio formulado por el fiscal Mauricio Del Cero, informó Radio Reflejos, y se agotara las instancias de apelación por parte del Ministerio Público Fiscal.

El proceso se inició en marzo de 2020, en un operativo de Gendarmería Nacional que tuvo lugar en la sede local del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en domicilios particulares.

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Labarthe (quien también era titular de la agencia del INTA en Tornquist) y Raising fueron detenidos mientras retiraban plantas de cannabis de la sede del organismo. Desde el primer momento, los ex concejales y gran parte de la comunidad de Tornquist sostuvieron que el fin de dichas plantas era exclusivamente solidario y medicinal, destinado a la elaboración de aceite para más de 50 familias del distrito que padecían diversas patologías. El caso disparó una movilización histórica en la localidad, donde vecinos y el propio intendente Sergio Bordoni manifestaron su respaldo a los dirigentes.