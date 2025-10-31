Tras reunirse con los gobernadores, Milei recibe a Mauricio Macri
"Vamos a hablar, él aceptó que vaya y le diga lo que pienso”, dijo el ex Presidente sobre el encuentro que tendrá este viernes con el líder libertario. También adelantó que el PRO tendrá candidato propio a Jefe de Estado en 2027, algo que no cayó bien en Casa Rosada.
El mandatario Javier Milei recibirá a Mauricio Macri este viernes en la Quinta de Olivos de cara a la segunda etapa de la gestión y tras reunirse con los gobernadores para avanzar en las “reformas de segunda generación”.
"Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, sostuvo el líder del PRO.
A su vez, anticipó que su espacio llevará candidato propio en las presidenciales de 2027, algo que no cayó bien en Casa Rosada.
“El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, sostuvo Macri.
