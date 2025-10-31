El mandatario Javier Milei recibirá a Mauricio Macri este viernes en la Quinta de Olivos de cara a la segunda etapa de la gestión y tras reunirse con los gobernadores para avanzar en las “reformas de segunda generación”.

"Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso”, sostuvo el líder del PRO.

A su vez, anticipó que su espacio llevará candidato propio en las presidenciales de 2027, algo que no cayó bien en Casa Rosada.

“El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, sostuvo Macri.

