El cuerpo de Nadia Elizabet Montañez, la mujer que era intensamente buscada desde el 1º de enero cuando fue vista por última vez, fue hallado este miércoles en cercanías de la rotonda de acceso a Bolívar.

El hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 400 de la ruta nacional 226, en dirección a la rotonda de Bolívar, dentro de una cuneta.

El área fue restringida para el desarrollo de los peritajes a cargo de la Policía Científica.

Última imagen con vida de Nadia, captada por cámaras de seguridad

Según informó días atrás la Sub DDI Bolívar, las últimas visualizaciones confirmadas de Montañez databan del 5 de enero, cuando testigos declararon haberla visto deambulando en la ciudad de Olavarría. Previamente, el primer día de este mes, se la vio caminando por una avenida de Bolívar cercana a su domicilio y esa fue la última imagen captada por cámaras de seguridad.

En el lugar se hicieron presentes agentes del Comando de Prevención Rural (CPR), Comisaría Primera y Sub DDI. También arribó al lugar una ambulancia del Servicio 107, en la que se trasladaba el director de Protección Ciudadana y Defensa Civil municipal, Roque Omar Bazán.

Luego de la llegada de familiares de la mujer, su cuerpo fue trasladado a la morgue para la realización de la autopsia, según informó Presente Noticias.

La Fiscalía Nº 15 de Bolívar a cargo de la Dra. Julia María Sebastián lleva adelante la causa para averiguar las causales del fallecimiento.