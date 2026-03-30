Dos episodios de extrema violencia ocurrieron casi en simultaneo en escuelas marplatenses. El primero de los hechos tuvo lugar en la Escuela Secundaria N° 38, mientas que el segundo se desarrolló este lunes con golpes de puño y patadas en la cabeza.

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En segundo caso, sucedió en la Escuela Municipal N° 204 cuando una adolescente atacó a otra compañera en una escena que fue registrada en video por otros estudiantes.

🔴#MardelPlata Otro brutal ataque a un estudiante en Mar del Plata: la joven golpeada tiene una válvula cerebral. pic.twitter.com/k0goCMibq4 — 0223 (@0223comar) March 30, 2026

Las imágenes muestran cómo la agresora se acerca a la víctima, la toma del cabello, la arroja al piso y comienza a golpearla reiteradamente en la cabeza, mientras nadie interviene para detener la situación.

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Familiares de la joven agredida manifestaron su profunda preocupación, especialmente por su estado de salud. “Recibió varios golpes en la cabeza y tiene una válvula cerebral, por lo que cualquier impacto en esa zona puede poner en riesgo su vida”, advirtieron al medio local 0223.

Además, denunciaron que la agresora habría difundido el video en redes sociales en tono de burla, lo que agravó aún más el impacto del hecho. “Es importante visibilizar lo sucedido para que se tomen medidas y no vuelva a pasar”, expresaron.

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“Pedimos que se garantice la seguridad de todos los estudiantes”, señalaron.

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