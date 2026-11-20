Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para la temporada de verano, que incluye los servicios que conectan la estación Retiro con Junín y Constitución con Mar del Plata.

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Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once para viajar durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.

Una de las principales novedades de esta temporada es la posibilidad de financiar la compra de pasajes en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, una alternativa que estará disponible exclusivamente para las operaciones realizadas a través de la página web oficial de la empresa y mediante Mercado Pago.

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El esquema establece que para compras de entre $60.000 y $120.000 se podrán elegir 3 cuotas sin interés, mientras que para operaciones superiores a los $120.000 se habilitarán 6 cuotas fijas sin interés. En cambio, quienes compren los boletos en las boleterías habilitadas deberán abonar en efectivo o en un solo pago.

Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata

Para el corredor Buenos Aires-Mar del Plata, Trenes Argentinos estableció los siguientes valores por tramo:

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Clase Primera: $40.500.

Clase Pullman: $48.600.

El servicio comenzará a funcionar con el esquema de verano a partir del 14 de diciembre, con tres frecuencias diarias por sentido y un servicio adicional de refuerzo los viernes desde Constitución.

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De lunes a viernes salen a las 6:07 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:21 y a las 17:11 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal- de lunes a viernes,

Los sábados a las 6:10 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:29 y 17:09 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-; y los domingos y feriados a las 6:12 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:41 y 16:23 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-.

El regreso será a la 1:09 -con seis paradas intermedias-, 13:06 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:10 -con seis paradas intermedias-, los sábados a la 1:16 -con seis paradas intermedias-, 13:10 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:13 -con seis paradas intermedias- mientras que los domingos y feriados lo harán a la 1:11 -con seis paradas intermedias-, 13:19 -parando en todas las estaciones intermedias- y a las 15:15 -con seis paradas intermedias-.

Asimismo, se adiciona un refuerzo directo con salida los viernes a las 14:23 y retorno de Mar del Plata los domingos a las 23:16.

Horarios del tren entre Retiro y Junín

El servicio ferroviario entre Buenos Aires y Junín mantendrá durante toda la temporada de verano una frecuencia diaria por sentido.

El tren partirá desde la estación Retiro a las 18.15, mientras que el regreso desde Junín está previsto para la 1.10 de lunes a sábados y para la 1.31 los domingos y feriados.

En el trayecto de ida, la formación realiza paradas en 13 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortínez, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins.

En el recorrido de regreso se incorpora también la parada en la estación Sáenz Peña. En el caso del tren a Junín, las tarifas presentan dos bandas de precios, que varían de acuerdo con el día seleccionado para viajar y pueden consultarse en el sistema de venta oficial.