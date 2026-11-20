Tren a Mar del Plata: Salieron los pasajes a la venta para el verano y se pueden comprar en hasta 6 cuotas sin interés
Los boletos son para viajes entre diciembre y el 4 de abril. También se dispuso la venta para el servicio a Junín que mantendrá una frecuencia diaria por sentido.
Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes de larga distancia para la temporada de verano, que incluye los servicios que conectan la estación Retiro con Junín y Constitución con Mar del Plata.
Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once para viajar durante diciembre, enero, febrero, marzo y hasta el 4 de abril.
Una de las principales novedades de esta temporada es la posibilidad de financiar la compra de pasajes en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, una alternativa que estará disponible exclusivamente para las operaciones realizadas a través de la página web oficial de la empresa y mediante Mercado Pago.
El esquema establece que para compras de entre $60.000 y $120.000 se podrán elegir 3 cuotas sin interés, mientras que para operaciones superiores a los $120.000 se habilitarán 6 cuotas fijas sin interés. En cambio, quienes compren los boletos en las boleterías habilitadas deberán abonar en efectivo o en un solo pago.
Cuánto cuesta viajar a Mar del Plata
Para el corredor Buenos Aires-Mar del Plata, Trenes Argentinos estableció los siguientes valores por tramo:
Clase Primera: $40.500.
Clase Pullman: $48.600.
El servicio comenzará a funcionar con el esquema de verano a partir del 14 de diciembre, con tres frecuencias diarias por sentido y un servicio adicional de refuerzo los viernes desde Constitución.
De lunes a viernes salen a las 6:07 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:21 y a las 17:11 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal- de lunes a viernes,
Los sábados a las 6:10 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:29 y 17:09 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-; y los domingos y feriados a las 6:12 -parando en todas las estaciones intermedias-, 11:41 y 16:23 -con paradas intermedias en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal-.
El regreso será a la 1:09 -con seis paradas intermedias-, 13:06 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:10 -con seis paradas intermedias-, los sábados a la 1:16 -con seis paradas intermedias-, 13:10 -parando en todas las estaciones intermedias- y 16:13 -con seis paradas intermedias- mientras que los domingos y feriados lo harán a la 1:11 -con seis paradas intermedias-, 13:19 -parando en todas las estaciones intermedias- y a las 15:15 -con seis paradas intermedias-.
Asimismo, se adiciona un refuerzo directo con salida los viernes a las 14:23 y retorno de Mar del Plata los domingos a las 23:16.
Horarios del tren entre Retiro y Junín
El servicio ferroviario entre Buenos Aires y Junín mantendrá durante toda la temporada de verano una frecuencia diaria por sentido.
El tren partirá desde la estación Retiro a las 18.15, mientras que el regreso desde Junín está previsto para la 1.10 de lunes a sábados y para la 1.31 los domingos y feriados.
En el trayecto de ida, la formación realiza paradas en 13 estaciones intermedias: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortínez, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins.
En el recorrido de regreso se incorpora también la parada en la estación Sáenz Peña. En el caso del tren a Junín, las tarifas presentan dos bandas de precios, que varían de acuerdo con el día seleccionado para viajar y pueden consultarse en el sistema de venta oficial.
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