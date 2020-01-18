Concejales del Frente de Todos de Bragado se reunieron con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, para dialogar sobre la situación del tren y el taller ferroviario de ese distrito de la cuarta sección.

La bancada encabezada por Germán Marini llegó hasta el despacho del exintendente de Junín y durante el encuentro la edil Natalia Schillizzi planteó la necesidad de “seguir incrementando la frecuencia del tren de pasajeros” que une a Bragado con la estación de Once, que utilizan cientos de vecinos.

Asimismo, según informaron desde el bloque, se analizó también la posibilidad de que los cuarteles rurales cuenten en el futuro con un servicio que les asegure una conexión con la ciudad cabecera del partido.

Finalmente, el concejal Marini le transmitió al ministro Meoni "la necesidad de conocer la situación real de la presencia y plan de acción de la empresa rusa TMH, en la localidad de Mechita, así como también la evaluación y estudio del servicio de micros que une Junín con 25 de Mayo, que pasa por O’Brien y Bragado".

