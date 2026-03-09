El esperado regreso del Tren Mitre a Retiro después de un intenso período de renovaciones ferroviarias, estaba prevista para este 8 de marzo pero se retrasó producto de varias demoras en las tareas.

Ads

Se prevé que los trenes no llegarán a la terminal por al menos dos semanas más, a raíz de que se continuarán realizando pruebas en el sistema de señalética para optimizar las condiciones de seguridad en cada operación de las formaciones debido a que se reemplazaron señales con casi 100 años de antigüedad.

“Se trata de obras fundamentales y urgentes que ejecuta Trenes Argentinos Infraestructura, forman parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circulan los trenes”, comunicaron desde la empresa prestadora. Una vez finalizados los trabajos, el nuevo sistema permitirá mejorar la operación de la línea Mitre y reducir los tiempos de viaje.

Ads

Las restricciones en la línea Mitre comenzaron el 10 de enero, cuando se iniciaron dos importantes obras de infraestructura ferroviaria que se ejecutan de manera simultánea. Por un lado, se está llevando adelante la renovación de vías en el ramal Tigre, una intervención que abarca 29 kilómetros de trazado. Además, se está realizando el reemplazo completo del sistema de señalamiento en el ingreso a Retiro, una infraestructura que tenía más de 100 años de antigüedad.

De esta manera el Ramal Tigre funcionará con un recorrido limitado hasta nuevo aviso entre la terminal bonaerense de Tigre y la estación de Belgrano C.

Ads

Asimismo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre operarán con servicios acotados hasta la terminal Belgrano R.