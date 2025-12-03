La empresa Trenes Argentinos informó que continúa con la ejecución de trabajos de señalización en el ingreso a la terminal por lo que los servicios de los tres ramales de la línea no llegarán a Retiro y circularán con recorrido limitado el sábado 6, el domingo 7 y el lunes 8 de diciembre.

Del sábado 6/12 al lunes 8/12 inclusive, los trenes de los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro. Circularán con recorrido limitado entre Belgrano C - Tigre y Belgrano R - José León Suárez / Bartolomé Mitre por la obra de modernización del ingreso de trenes a Retiro.

Los trabajos contemplan la canalización para el tendido de caños que alojarán los cables de señalamiento y telecomunicaciones para la puesta en marcha del sistema de señalamiento del acceso de trenes a Retiro.

Por su parte, entre el viernes 5 y el lunes 8 de diciembre, el ramal diésel Victoria-Capilla del Señor, que actualmente circula limitado entre Victoria y Los Cardales por obras de renovación integral de vías, conectará únicamente Victoria con Matheu.

La reducción se debe a trabajos de recambio de durmientes, ajuste y nivelación de las vías entre los kilómetros 63 y 64 de la traza ferroviaria.

Los usuarios afectados por las restricciones tienen varias alternativas para viajar durante estos días. En el caso de la conexión entre Retiro y Tigre, por ejemplo, se puede utilizar el ramal Bartolomé Mitre y su conexión con el Tren de la Costa, o distintas combinaciones de colectivos como las líneas 130 A, 101, 60 y 21 E.

Del mismo modo, para quienes tienen que viajar hacia Retiro desde las estaciones de Beccar, San Isidro y Acassuso están las posibilidades de las líneas de colectivo 60, 203 y 365. Y desde la estación de Martínez, el 314.

Todos estos colectivos llegan hasta Puente Saavedra y allí deben transbordar con el tren Belgrano Norte en la estación Aristóbulo del Valle. Mientras que en la zona del bajo de San Isidro se recomienda tomar el Tren de La Costa y luego en la estación Maipú trasbordar con colectivos como 59, 60, 71 y 152.