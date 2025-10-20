Trenes Argentinos informó que desde este lunes 20 de octubre permanecerá clausurado, por un período de 60 días corridos, uno de los pasos a nivel de Pilar perteneciente a la línea San Martín.

Según informó la empresa, la medida forma parte de las acciones para “mejorar la seguridad operacional”, en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Se trata del paso a nivel vehicular de la calle Entre Ríos, ubicado entre las estaciones Sol y Verde y Presidente Derqui.

El cierre responde al avanzado deterioro de las losetas del cruce vehicular y al desgaste de los rieles, lo que hace necesaria una intervención, dijeron desde la empresa estatal. Durante el tiempo que duren los trabajos, los vehículos deberán utilizar como alternativa el paso de Avenida de Mayo.

Las tareas incluyen el desarme, actualización y rearmado de las vías, la colocación de piedra balasto, y la nivelación y estabilización del tendido. Además, se realizará la adecuación de las losetas de la calzada, las rampas de aproximación y los pasos peatonales. También se efectuarán trabajos en los drenajes pluviales y cordones, según detalló la empresa.

