La empresa Trenes Argentinos confirmó el inicio de la venta de pasajes de tren de junio para las líneas que unen Plaza Constitución con Mar del Plata, General Guido con Pinamar, y a Tucumán, Córdoba, Junín, Rosario y Bragado / Pehuajó.

Frecuencias y novedades

En cuanto a las frecuencias diarias para el servicio de Mar del Plata-Constitución, habrá dos disponibles a lo largo de junio. Desde la terminal porteña, saldrá a las 6:22 y 9:35 mientras que desde Mar del Plata partirá a las 11:06 y 14:12. A su vez, se mantendrá el refuerzo de los viernes con salida desde Constitución a las 17:10 y que regresa desde Mar del Plata los lunes a la 1:22.

Para el servicio de General Guido-Divisadero de Pinamar (con paradas en Santo Domingo y General Madariaga) la frecuencia se mantendrá todos los días desde Guido a las 10:30 y desde Pinamar a las 13:15.

Los días 4, 11 y 25 de junio no circularán los trenes desde y hacia Mar del Plata y Pinamar, por obras en zona de vías.

El tren desde Pehuajó a Bragado del domingo 18/6 circulará el martes 20/6 a las 20:30 hs., el servicio de Bragado hacia Once del miércoles 21/6 circulará el lunes 19/6 a las 5:30 hs. y el tren desde Once a Pehuajó del lunes 19/6 no circulará.

En tanto que desde el jueves 1/6 el servicio desde y hacia Córdoba, sumarán una nueva parada en la estación Ramallo entre San Pedro y San Nicolás. Los trenes que sale desde Retiro San Martín los jueves y domingos a las 11:30 hs. arribarán a Ramallo a las 15:28 hs. y los que regresan desde Córdoba los lunes y viernes a las 20:08 hs. pasarán por Ramallo a las 12:44 hs.

El tren a Pehuajó sale de Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y los viernes hay un segundo servicio a las 20:55. Desde Pehuajó a Once sale los domingos a las 20:30 y desde Bragado a Once los lunes a las 02:30 y miércoles y viernes a las 05:30.

El tren a Junín sale todos los días a las 18:15 desde Retiro "San Martín"; y desde Junín a Retiro "San Martín" todos los días a las 00:50.

El servicio entre Buenos Aires y Bahía Blanca se encuentra interrumpido por inconvenientes técnicos.

Valores de la tarifa

Mar del Plata-Constitución $2.180 en primera; $2.610 en pullman

General Guido - Pinamar, $545

Constitución - Pinamar $1.890 (con transbordo en Guido)

Once - Pehuajó: 1.980 en Primera; 2.370 en Pullman

Retiro - Junín: 1.370 en Primera; 1.630 en Pullman

Cómo comprar

Los pasajeros podrán comprar sus tickets de manera presencial en las boleterías de Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias, o de manera virtual a través del sitio web.

En ese último caso, quienes decidan adquirir sus boletos a través de la web tendrán un 10% de descuento. Cabe recordar, desde diciembre es obligatorio realizar el proceso de confirmación de viaje entre las 72 y hasta las 24 horas antes de comenzar el recorrido para el que se debe ingresar la web www.trenesargentinos.gob.ar.

Allí, será necesario ingresar el número de reserva y código de seguridad otorgado al momento de adquirir el ticket. Una vez realizado el proceso, la persona recibirá el boleto para poder viajar en tren.

Los jubilados tienen un 40% de descuento para la compra de pasajes de tren y las personas con certificado único de discapacidad podrán viajar sin cargo obteniendo el boleto a través de la página web.