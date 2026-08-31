Desde este martes 1° de septiembre se aplicará una suba del 7,14%, por lo que el boleto mínimo para pasajeros con SUBE registrada pasará de $420 a $450.

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Este es el último de los incrementos previstos luego de la consulta pública realizada en abril pasado y que estableció cinco subas consecutivas.

El nuevo esquema alcanzará a las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur.

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Para los trenes del AMBA, además, el valor del boleto dependerá de la sección recorrida. Para los recorridos de entre 3 y 12 kilómetros, el boleto costará $640, mientras que para los trayectos más largos llegará a $790.

Si la tarjeta SUBE no está registrada, el costo del pasaje será mayor. También continuará vigente la Tarifa Social Federal, que contempla una reducción del 55% para los beneficiarios alcanzados por el programa.

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A esto se suman los descuentos de la Red SUBE para quienes combinan distintos medios de transporte dentro del período establecido.

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