El canal público Canal 12 de Trenque Lauquen, que forma parte de Radio y Televisión Argentina (RTA), quedará sin director en los próximos días luego de que el periodista Lucas Rodríguez decidiera acogerse a un plan de retiros voluntarios impulsado a nivel nacional, de acuerdo a lo que publicó el medio local Oeste BA.

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La información fue confirmada por la propia emisora, conocida como la Televisión Pública Regional, aunque hasta el momento no hay precisiones sobre quién ocupará el cargo una vez que quede vacante. “Ya está todo el trámite hecho”, indicaron desde el canal sobre la salida del actual responsable, que estaba al frente desde 2024.

El alejamiento se da en un contexto complejo para los medios públicos. Según consignaron desde el sector, los trabajadores de la señal atraviesan una situación crítica, con salarios congelados desde hace más de dos años, en línea con las políticas de ajuste implementadas desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

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El plan de retiros voluntarios, abierto el pasado 18 de febrero y vigente durante un mes, apunta a reducir la planta en toda la estructura de RTA, que incluye además de Canal 12, a Canal 7, Radio Nacional y la ex agencia Télam. En ese marco, la salida de Rodríguez profundiza la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la emisora del oeste bonaerense.

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