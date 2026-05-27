La bancada de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen presentó un proyecto de ordenanza para crear un “Plan de Atención Integral para Personas en Situación de Calle y Vulnerabilidad Habitacional”. La iniciativa apunta a establecer políticas públicas para asistir a personas sin vivienda estable y a familias en riesgo habitacional extremo.

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Según el texto, el objetivo es “fijar pautas de actuación uniformes” para abordar de manera integral problemáticas habitacionales, sanitarias, alimentarias, psicológicas y sociales, garantizando “el derecho a la dignidad personal, integridad física e inclusión comunitaria”.

El proyecto considera personas en situación de calle a quienes no tienen residencia fija y pernoctan en la vía pública, espacios públicos, viviendas precarias, pensiones transitorias o alojamientos informales del distrito. También incluye a familias con riesgo inminente de quedar en la calle.

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De acuerdo a lo que publicó el medio local Mi Trenque, la propuesta establece que, en casos vinculados a salud mental, discapacidad o consumos problemáticos, el Municipio deberá actuar en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y otras normativas vigentes para garantizar derechos y asistencia.

Además, plantea que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Desarrollo Humano, aunque con articulación junto a Salud, el Hospital Municipal, dispositivos de Salud Mental, CPA, instituciones educativas, organizaciones sociales, entidades religiosas y organismos provinciales y nacionales.

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Entre los principales puntos, el plan prevé:

realizar relevamientos y diagnósticos periódicos;

coordinar acciones con Provincia y Nación;

crear redes de atención e inclusión social;

brindar asistencia habitacional, sanitaria, alimentaria y legal;

promover la revinculación familiar y comunitaria;

facilitar el acceso a programas de salud, educación, empleo y vivienda;

y desarrollar acciones contra la discriminación y la estigmatización.

La iniciativa toma como base la Ley Nacional 27.654 de Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat.