Trenque Lauquen: Fuerza Patria presentó un proyecto para crear un plan integral para personas en situación de calle
La iniciativa ingresó al Concejo Deliberante y propone asistencia habitacional, sanitaria, alimentaria y psicológica para personas sin vivienda estable y familias en situación de vulnerabilidad extrema en el distrito.
La bancada de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Trenque Lauquen presentó un proyecto de ordenanza para crear un “Plan de Atención Integral para Personas en Situación de Calle y Vulnerabilidad Habitacional”. La iniciativa apunta a establecer políticas públicas para asistir a personas sin vivienda estable y a familias en riesgo habitacional extremo.
Según el texto, el objetivo es “fijar pautas de actuación uniformes” para abordar de manera integral problemáticas habitacionales, sanitarias, alimentarias, psicológicas y sociales, garantizando “el derecho a la dignidad personal, integridad física e inclusión comunitaria”.
El proyecto considera personas en situación de calle a quienes no tienen residencia fija y pernoctan en la vía pública, espacios públicos, viviendas precarias, pensiones transitorias o alojamientos informales del distrito. También incluye a familias con riesgo inminente de quedar en la calle.
De acuerdo a lo que publicó el medio local Mi Trenque, la propuesta establece que, en casos vinculados a salud mental, discapacidad o consumos problemáticos, el Municipio deberá actuar en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental y otras normativas vigentes para garantizar derechos y asistencia.
Además, plantea que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Desarrollo Humano, aunque con articulación junto a Salud, el Hospital Municipal, dispositivos de Salud Mental, CPA, instituciones educativas, organizaciones sociales, entidades religiosas y organismos provinciales y nacionales.
Entre los principales puntos, el plan prevé:
- realizar relevamientos y diagnósticos periódicos;
- coordinar acciones con Provincia y Nación;
- crear redes de atención e inclusión social;
- brindar asistencia habitacional, sanitaria, alimentaria y legal;
- promover la revinculación familiar y comunitaria;
- facilitar el acceso a programas de salud, educación, empleo y vivienda;
- y desarrollar acciones contra la discriminación y la estigmatización.
La iniciativa toma como base la Ley Nacional 27.654 de Personas en Situación de Calle y Familias sin Techo, la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat.
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