La Dra. Marta Cohen fue reconocida por el municipio de Trenque Lauquen, el Honorable Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados bonaerense por sus aportes a la divulgación de información veraz basada en conceptos científicos sobre la pandemia de Covid-19.

El acto tuvo lugar en el patio interno del Centro Cívico donde la destacada profesional brindó una conferencia de prensa en el marco de una nueva visita a su ciudad natal para pasar las fiestas de fin de año y reencontrarse con su familia.

La médica pediatra patóloga, residente en el Reino Unido, recibió distinciones de parte del intendente Miguel Fernández, del presidente del HCD, Alberto Rodríguez Mera; y del diputado provincial Valentín Miranda.

"Durante el acto se destacó la trayectoria y la tarea realizada por la profesional quien se convirtió en una referente para conocer la situación del viejo continente y contribuir informando sobre el Covid 19 a través de los medios de comunicación y las redes, al mundo de habla hispana", se informó.

Del encuentro participaron su padre, Don Ramón Cohen Souza, familiares y amigos, y también autoridades sanitarias del distrito, concejales, funcionarios municipales, representantes de instituciones de la comunidad y vecinos.

"Tener a Marta (Cohen) es un honor y un orgullo para la ciudad y para su padre, Don Ramón que en oportunidad de nominar la Sala de Pediatría del Hospital Municipal en agosto del año pasado, Marta no pudo estar presente justamente debido al Covid-19”, dijo Fernández, quien en representación de toda la comunidad de Trenque Lauquen hizo entrega a la Dra. Cohen de un obsequio “por su extenso curriculum lleno de importantes logros para la comunidad y por nunca olvidarse de su ciudad natal”.

Se trata de una medalla grabada con sus iniciales que en la parte posterior dice: “Ciudadana ilustre de Trenque Lauquen 2021”.

“Estoy sin palabras porque el agradecimiento de Trenque Lauquen, la Provincia y los concejales es demasiado y quiero compartir esto con mis colegas de todo mundo”, aseguró la profesional para marcar que “han muerto en el primer año de la pandemia 17.000 personas de la salud atendiendo la pandemia, lo mío no es tanto, lo mío es comunicar, pero me sale, soy habladora como era mi mamá y como es mi hermana Caly (Cohen), era lo menos que podía hacer”.

También agradeció a Miguel (Fernández) “a quien conozco desde que éramos jovencitos, era el novio de Kuki (Fernández), iba a visitarlos y ahí nació la amistad, a Alberto (Rodríguez Mera) y a Valentín (Miranda)” y en este sentido señaló que “la vida es un rompecabezas y a medida que uno va moviendo una pieza, se abren puertas y se cierran otras, y así hacemos nuestro camino y este rompecabezas de mi vida me trajo acá, y quiero agradecer a la comunidad que creyó en mí”.

También se refirió a su libro destacando especialmente la colaboración de su hermana Caly quien tuvo mucho que ver en su tarea de difusión y agradeció a la comunidad que “me siguió y creyó en mí”.

“Qué suerte que pude tener ese rol de comunicar y que la gente me creyera, y creo que me ayudó mucho el tema de hablar con papás que han perdido un bebé, cuando el papá pierde un bebé de muerte súbita o de cualquier otra causa es terrible y muchas veces quieren hablar con el patólogo que le hace la autopsia y ahí voy yo, y me han invitado a hablar de esto en conferencias internacionales y si bien es duro uno tiene que saber cuál es el fin, que es hablar porque hablar hace bien, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, ese fue el impulso que me animó a hablar”, dijo.

Sobre su libro Marta Cohen comentó que abordará “todo lo ocurrido durante la pandemia y la historia de las pandemias, los errores y aprendizajes para el futuro y la pos pandemia, cómo tenemos que mejorar nuestro sistema de salud púbica, la educación y los servicios sociales para que el mundo sea más equitativo para no caer en lo mismo porque lamentablemente va a haber otra pandemia, porque las pandemias pasan cada 100 años desde hace 10.000 y tenemos que dejarle allanado el camino a las próximas generaciones”.

Para finalizar señaló que “Trenque Lauquen está siempre en mi corazón” y recordó una frase que siempre le dijo su madre: “Dadme los primeros seis años de la vida de un niño y edificaré su vida y esos primeros años de mi vida fueron cruciales y eso es Trenque Lauquen”.