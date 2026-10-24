Trenque Lauquen: jurado popular declaró no culpable a joven acusado de abuso y hubo cruces con familiares de la víctima
Gabriel Ronchi, de 23 años, estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal por un hecho ocurrido en febrero de 2023. Tras el veredicto, se registraron momentos de tensión entre familiares de los involucrados. Por el mismo episodio, un menor había sido condenado en 2024.
Un jurado popular declaró no culpable a Gabriel Ronchi, de 23 años, quien estaba acusado de abuso sexual con acceso carnal por un hecho ocurrido el 24 de febrero de 2023 en Trenque Lauquen. El veredicto se conoció el martes por la tarde, luego de las declaraciones de 14 testigos en los tribunales de esa ciudad bonaerense.
El juicio se desarrolló ante el Tribunal en lo Criminal N° 1, presidido por el juez Horacio Marcelo Centeno. Durante las audiencias declararon la joven que denunció el hecho, sus padres, profesionales médicos, peritos, efectivos policiales y otras personas vinculadas con el caso. La víctima tiene actualmente 24 años.
También expuso el acusado, quien contó con la defensa del abogado Roberto Bigliani. La Fiscalía estuvo a cargo de Martín Butti, el mismo funcionario judicial que intervino en el proceso contra un menor de edad condenado por el mismo episodio.
Según informó el medio local La Batidora, tras conocerse el veredicto se produjeron momentos de tensión entre familiares de los involucrados dentro de la sala. La situación fue controlada por efectivos policiales.
El antecedente del caso se remonta a 2024, cuando el menor de edad fue juzgado bajo la legislación vigente en ese momento y resultó condenado. Sin embargo, permanece en libertad. Con el veredicto del jurado popular, Ronchi también quedó en libertad.
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