El partido bonaerense de Trenque Lauquen se encuentra en el centro de la polémica tras la introducción y posterior cancelación de "Cux", una aplicación de ayuda emocional basada en inteligencia artificial creada por la periodista Claudia "Connie" Ansaldi. La aplicación, contratada por el municipio, fue retirada debido a la fuerte oposición de los profesionales de la salud mental de la localidad.

Presentada en octubre del año pasado por el intendente Miguel Fernández, "Cux" fue anunciada como una herramienta para enfrentar la falta de acceso a servicios de salud mental. “El 85% de las personas no accede a asistencia en salud mental. CUX es la solución”, rezaba uno de los slogans promocionales de la app. Diseñada originalmente para un mercado corporativo, la aplicación utiliza un algoritmo similar al de ChatGPT para ofrecer respuestas basadas en búsquedas y páginas web. Los usuarios podían acceder a 10 respuestas gratuitas y, posteriormente, pagar $3.500 para continuar el servicio.

"Connie Ansaldi":

Por los comentarios sobre un informe de #Telenoche pic.twitter.com/IjqCJGbzxl — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 5, 2024

El municipio destacó que la aplicación sería gratuita para los vecinos mayores de 18 años de Trenque Lauquen, quienes podían registrarse con un correo electrónico, nombre y fecha de nacimiento a través de www.cux.ai usando un código específico de la localidad.

Sin embargo, la implementación de "Cux" desató un fuerte rechazo entre los profesionales de la salud mental de Trenque Lauquen. Las críticas giraron en torno a la idoneidad y la ética de sustituir la interacción humana en temas tan sensibles como la salud emocional con una inteligencia artificial. La polémica alcanzó una escala nacional tras un reportaje del programa Telenoche de eltrece, lo que llevó a las autoridades locales a cancelar el contrato con Ansaldi.

Como están hablando SIN SABER (para variar) acá les cuento a los que les interesa LA VERDAD como y por qué nace CUX. A los que NO, no hay manera de convencerlos.

Hace 4 años que dedico TODOS mis lunes a escuchar a personas y darles un espacio de contención y apoyo porque me di… — 🅲🅾🅽🅽🅸🅴 (@connieansaldi) June 5, 2024

En respuesta a las críticas, Ansaldi se defendió a través de su cuenta de X, argumentando: "Como están hablando sin saber (para variar) acá les cuento a los que les interesa LA VERDAD como y por qué nace CUX. A los que no, no hay manera de convencerlos. Hace 4 años que dedico todos mis lunes a escuchar a personas y darles un espacio de contención y apoyo porque me di cuenta mucho antes que esté de moda, que la salud emocional era un problema que había que mirar. Las estadísticas globales hablan por sí solas. La próxima pandemia será la salud mental. Y para eso no hay vacuna”.

“Cuando llegó la AI, supe que lo que había hecho a mano podría ayudar a millones de personas con la tecnología adecuada. Salí a validar mi teoría con profesionales de la salud y con expertos en estas tech. Armé un equipo sólido de profesionales que entienden del tema y se ocupan de crear herramientas que todos los días ayudan a miles. A los que no pueden pagar los $3.500 mensuales que cobramos le regalamos CUX. También la donamos durante las inundaciones de Olavarría y Bahía Blanca y a Instituciones como Los Ángeles del Puente o Incluyeme (para personas con discapacidad)”, concluyó.