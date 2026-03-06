Una convocatoria laboral en una perfumería de Trenque Lauquen generó una escena que llamó la atención en la ciudad: decenas de aspirantes se acercaron al local con su currículum y se formó una larga fila para postularse a una sola vacante laboral.

El aviso fue publicado por la perfumería Aroma Market, un comercio de barrio que buscaba incorporar un empleado. La respuesta fue inmediata: desde temprano, personas interesadas comenzaron a acercarse al local para dejar su CV.

Según informó el medio local Canal 12, la cantidad de postulantes fue tal que la fila llegó a extenderse a lo largo de toda una cuadra frente al comercio.

Entre quienes se acercaron había jóvenes, madres y estudiantes. Muchas de ellas compartieron las razones que las llevaron a presentarse.

“Necesito trabajar medio turno para tener más ingreso porque tengo dos chiquitos a cargo”, contó una joven madre mientras aguardaba su turno.

Otra postulante, que estudia abogacía, explicó que busca empleo para poder pagar su carrera y ayudar a su familia.

La situación también reflejó las dificultades para acceder a un empleo en la ciudad. Varias aspirantes señalaron que no siempre aparecen oportunidades laborales y que, en muchos casos, los avisos exigen experiencia previa.

“Somos muchísimas personas, pero hay que poner la cara y ver si uno puede conseguir la oportunidad”, expresó otra de las mujeres que participó de la convocatoria.

La escena dejó en evidencia la alta demanda de trabajo que existe incluso frente a búsquedas laborales pequeñas, en este caso impulsadas por un comercio barrial que ofrecía una única vacante.