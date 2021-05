El intendente, Carlos Sánchez, pidió a la gestión de Axel Kicillof que aumente las restricciones sobre la comuna y los ubique en fase 2. Esa medida restringe el horario comercial y suspende las clases presenciales por 15 días. El municipio declaró el colapso sanitario.

El jefe comunal declaró al medio LU24 que “no hay más camas, no se puede atender, estamos tratando de no internar llegando con la ambulancia a las casas y tratando de que los familiares y alguna enfermera pase de vez en cuando a ver si puede frenar un poco la situación de la persona contagiada. Eso no es normal, se va a empezar a morir gente en las casas”.

Según el Director del Hospital Pirovano de Tres Arroyos, Alexis Pogorzelsky, las camas están al 90%. “El pase a fase 2 es la única manera de bajar la circulación”, expresó en declaraciones a C5N.

El secretario de prevención y salud, Gabriel Guerra, le confirmó a TN que “no han tenido que rechazar ninguna internación”.

Desde el municipio entienden que la situación sanitaria es crítica y las terapias estan “al tope de su capacidad”. Por ese motivo, le piden a los vecinos que no se reunión, no salgan y eviten circular.

El pase a fase 2 implica un cierre de la actividad comercial y gastronómica entre las 19.00 y las 06.00, la imposibilidad de circular para no esenciales entre las 20.00 y las 06.00 y la suspensión de la presencialidad educativa por quince dias a partir del lunes 17 de mayo.