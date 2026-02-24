A fines de septiembre del año pasado, Frigorífico Anselmo decretó la quiebra y en enero de este año, la Justicia habilitó la reapertura a partir de un pedido del síndico de la quiebra, Gustavo Benedetti, quien avaló un proyecto de gerenciamiento presentado por un tercero.

El equipo de trabajo del Frigorífico Anselmo vivió este lunes una jornada muy importante ya que se retomaron las tareas de faena, mientras que está prevista la apertura de la carnicería este miércoles 25 y también de una sucursal en la ciudad de Tres Arroyos.

Según informó, La Voz del Pueblo la función de gerenciamiento es desempeñada por la firma Fiduc S.A., luego de obtener el aval del juez Fernando Elizalde, quien brindó una respuesta favorable a un pedido del síndico.

El reinicio de la faena se produce cinco meses después de que la anterior administración presentara el pedido de quiebra, por lo cual 76 trabajadores perdieron por entonces su empleo. Con el gerenciamiento, se reincorporaron aproximadamente 70 operarios.

