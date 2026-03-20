“Con esto no sólo promovemos la cultura, sino que también le mostramos a los vecinos y los que transiten por esa zona parte de la historia musical de Tres de Febrero”, dijo el Intendente local Rodrigo Aybar. Por su parte, la secretaria de Capital Humano, Daniela Reich Valenzuela, sostuvo: “Gran trabajo de los chicos de la EMAC que con su arte mostraron a quienes representan a nuestro municipio”.

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El mural fue pintado por artistas de la Escuela Municipal de Arte y Comunicación y está dividido en dos partes. Una de ellas está dedicada a la Ruta del Rock, un museo a cielo abierto con distintas postas en los barrios que recorren la historia de bandas y artistas surgidos o que crecieron con su música en el municipio, entre ellos Tanguito, Ricardo Iorio, Sumo, Los Piojos y Divididos, se informó oficialmente.

A su vez, en la otra mitad se reflejan distintos lugares y personalidades que forman parte de la identidad de Tres de Febrero, como el escritor Ernesto Sabato, la iglesia de Lourdes, el Fitito y el Colegio Militar de la Nación, entre otros.

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