Valenzuela presentó la aprobación de una medida que actualiza el marco normativo local y desregula formalmente el uso de Uber como alternativa de movilidad segura para los vecinos del distrito. Este nuevo esquema busca fomentar la innovación, ampliar las opciones de movilidad y acompañar la forma en la que los vecinos de Tres de Febrero eligen moverse, se informó oficialmente.

“Es un orgullo que Uber nos elija para promover que nuestros adultos mayores puedan viajar de manera rápida, transparente y segura ”, dijo el Intendente de Tres de Febrero. Y añadió: “En nuestro municipio nos modernizamos para simplificar la vida a los ciudadanos, eliminamos trabas burocráticas y con esta nueva ordenanza promovemos la movilidad con mayor libertad a través de las nuevas aplicaciones”.

“También sacamos la Tasa Vial, bajamos impuestos y tenemos habilitaciones gratuitas para impulsar el trabajo”, continuó Valenzuela.

Por su parte, Eli Frías, Responsable de Operaciones de Uber para Argentina, Paraguay y Uruguay, destacó: “Celebramos la decisión del municipio de Tres de Febrero que desregula el sistema de transporte e incorpora a las plataformas. Esta medida demuestra que es posible pensar en marcos normativos que contemplen las características y necesidades de movilidad de cada municipio, respetando su funcionamiento y las preferencias tanto de usuarios como de los socios conductores”. “Creemos que este es el camino para fomentar la industria, permitir la innovación, y promover el desarrollo de nuevas herramientas, como Uber Seniors, que vienen a atender las demandas de los vecinos y ofrecer mejores opciones de movilidad” finalizó.

