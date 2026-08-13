El intendente de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, publicó un video en sus redes sociales para reclamar por una deuda histórica de la provincia de Buenos Aires respecto al mantenimiento de la Ruta 201 y la avenida Márquez.

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La zona situada en Morón conecta diariamente a los vecinos de Tres de Febrero y Hurlingham, bordeando el Colegio Militar de la Nación.

“Volvemos a expresar nuestra máxima preocupación por esta zona que conecta a tres municipios y que está en emergencia. En este video te queremos aclarar cuáles son los límites específicos y lo iluminado, delineado y mantenido que está nuestro territorio”, indicó Aybar en el posteo.

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Y agregó: “Lamentablemente no podemos decir lo mismo una vez que abandonás Tres de Febrero, donde se puede ver conductores adivinando dónde están las banquinas y líneas que no existen, peatones en la oscuridad, luminarias apagadas y que encienden cuando quieren (con una tecnología lumínica obsoleta), autos abandonados y basura acumulada”.

Asimismo describe que en la zona son comunes los accidentes y que hace unos meses convocaron al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires “a que hagan su trabajo, y al gobierno municipal que corresponda a colaborar como lo hacemos nosotros dentro de nuestros límites”.

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