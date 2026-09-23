La Municipalidad de Tres de Febrero presenta una "propuesta superadora para cuidar y mejorar el urbanismo" de Ciudad Jardín, con el objetivo de preservar la identidad histórica y arquitectónica del barrio. Es por ello que elevó al Concejo Deliberante un plan integral que busca poner un freno definitivo a las especulaciones sobre el desarrollo inmobiliario en altura.

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La iniciativa propone establecer un límite máximo de 12 metros, equivalente a tres pisos, en la denominada zona C3. Este sector, destinado a viviendas multifamiliares, representa apenas el 6% de la superficie total de la localidad. La medida busca dar respuesta a las inquietudes de los vecinos y consolidar un modelo de crecimiento que respete el entorno residencial característico de la zona.

Es importante recordar que, bajo la normativa vigente desde 2019, la Municipalidad ya había logrado reducir en un 42% la cantidad de parcelas habilitadas para viviendas multifamiliares en comparación con el Código Urbano de 1985. Actualmente, el 94% del territorio, clasificado como UFI 1, mantiene un plano límite de 9,5 metros, destinado exclusivamente a viviendas unifamiliares.

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Al respecto, el intendente Rodrigo Aybar desestimó las versiones que circulaban sobre una supuesta transformación masiva del barrio. "Es falso lo que se estuvo publicando de que todo Ciudad Jardín se va a llenar de edificios. Eso no se puede hoy y no se pudo nunca", afirmó el jefe comunal durante el anuncio oficial.

Compromiso con la identidad barrial

El intendente Aybar subrayó que las construcciones multifamiliares existentes no son producto de su gestión, sino que responden a las reglas establecidas hace décadas. "Este tipo de construcciones no son producto de nuestra gestión, sino que vienen del Código Urbano de 1985. Y todo lo que se aprobó hasta ahora se hizo bajo esas reglas y de manera clara y transparente", explicó.

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En relación con el proceso de diálogo con la comunidad, el mandatario destacó que la revisión normativa es una respuesta directa a las demandas ciudadanas. "La revisión que proponemos es producto de escuchar a los vecinos, por eso ahora les hablamos a ellos, a los que estuvieron genuinamente preocupados y que se confundieron con voces politizadas que se aprovecharon de la situación", concluyó.

Además de la cuestión normativa, la gestión municipal confirmó la llegada de nuevas obras de infraestructura para Ciudad Jardín. Entre los proyectos destacados se encuentran la renovación integral de veredas, tareas de demarcación, la puesta en valor de canteros y la instalación de nuevas farolas sobre la calle Wernicke. Asimismo, se avanzará en la construcción de un nuevo corredor aeróbico sobre la calle Matienzo, frente al Colegio Militar.

Estas intervenciones se suman a una serie de mejoras previas ejecutadas por el municipio, tales como la renovación de los accesos, la puesta en valor de todas las plazas, la creación del sendero Bradley y la instalación de iluminación LED. También se destacan la inauguración de un museo propio, la renovación de la cartelería para reforzar la identidad cultural y la consolidación del polo gastronómico en la calle Rosetti.