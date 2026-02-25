La estación de Lourdes, emblemático espacio que pertenecía al ferrocarril, padeció el abandono y la marginalidad, llegando a estar usurpada. Esta semana comenzó una nueva etapa que permitirá avanzar con un proyecto que le devolverá la vida y la seguridad a las familias de Santos Lugares.

Ads

Según se informó oficialmente, el Municipio continúa trabajando con las familias vecinas para avanzar sobre los terrenos linderos, ya se conoce en qué se transformará el predio. El plan es crear una nueva propuesta cultural y patrimonial que contará con talleres educativos, muestras locales y un área dedicada a preservar la historia ferroviaria del distrito.

El ex Intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela destacó el valor emocional de la recuperación: “Cuando yo era chico, jugábamos en la estación vacía. Nuestras localidades crecieron de la mano del tren. Esto es un signo de identidad y una parte importantísima de nuestra historia”.

Ads

Ads