La obra, que se pondrá en marcha en los primeros meses de 2026, tiene como objetivo unificar el centro comercial, simplificar la circulación y descongestionar el intenso tránsito de la zona, donde se encuentra el paso a nivel del tren San Martín.

Diego Valenzuela aseguró que van a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos: “Somos un municipio activo que baja la carga impositiva y ejecuta obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y todo Tres de Febrero”, indicó.

La construcción del túnel se enmarca en un proyecto más amplio que transformará el centro cívico de Caseros y que comienza con este primer paso. ”Nuestra idea es repensar todo lo que es el corazón de Caseros, los costados de la Muni, la plaza, el Playón, los espacios públicos y la movilidad para aprovechar a full este lugar de privilegio en lo urbano que tenemos. Conectar aún más Caseros Sur y Caseros Norte para fortalecer lo social y comercial también es el objetivo”, sostuvo el Jefe Comunal.

