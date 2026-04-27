Tres días consecutivos con alertas por vientos en el inicio de la semana en la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso para este lunes, martes y miércoles que rigen en el territorio bonaerense. Con este fenómeno llega un fuerte descenso en las temperaturas.
“El área será afectada por vientos del oeste y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 65 km/h”, señala el parte del SMN para este lunes que alcanza a casi toda la Provincia con excepción del norte y el noreste.
A su vez, se encuentra vigente un alerta por lluvias para la costa bonaerense.
Asimismo, rige otro aviso para el martes por vientos para el sur y extremo sur de la Provincia. En tanto, se prevé que el miércoles continúe el fenómeno extendiéndose hacia sectores de la costa sur del territorio bonaerense.
Vale destacar que este lunes se sentirá en la Provincia la llegada de una masa de aire polar, finalizando con el extenso “veranito” que se sintió hasta hace días en varias regiones del centro del país.
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