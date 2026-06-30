El próximo 9 de Julio, tres municipios bonaerenses serán escenario de tradicionales celebraciones que combinarán gastronomía, música, folclore y actividades para toda la familia. Baradero, Lobos y General La Madrid organizarán nuevas ediciones de sus fiestas del locro, una propuesta ideal para disfrutar del Día de la Independencia con los sabores típicos de la cocina argentina.

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En Villa Alsina, partido de Baradero, se realizará la 17° Fiesta del Locro y la Empanada desde las 12 en el Predio Estación de Trenes. La jornada contará con espectáculos artísticos, música en vivo, feria de artesanías, carros gastronómicos y venta de porciones de locro y empanadas. La entrada será libre y gratuita.

En Lobos, la 15° Fiesta del Locro Popular comenzará a las 11 sobre la avenida Alem. La programación incluirá el acto protocolar por el Día de la Independencia, desfile de instituciones y delegaciones, feria de artesanías, puestos gastronómicos y una peña folclórica. Además, se prepararán más de mil porciones de locro para compartir durante un gran almuerzo criollo. Lo recaudado será destinado a instituciones de bien público de la comunidad.

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Por su parte, General La Madrid estrenará la 1° Fiesta del Locro Lamadritense, que tendrá lugar desde las 10 en la plaza San Martín. Entre las actividades previstas habrá desfile cívico-tradicionalista, la realización del 11° Pericón Nacional con agrupaciones folclóricas, entrega gratuita de porciones de locro elaboradas por instituciones locales y un paseo gastronómico con preparación en vivo de platos criollos como guiso de lentejas, empanadas y escabeche de vizcacha. También participarán emprendedores, artesanos y puestos de comidas regionales.

Datos clave

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📍 Baradero (Villa Alsina) – 17° Fiesta del Locro y la Empanada

Fecha: Jueves 9 de julio.

Jueves 9 de julio. Hora: 12:00.

12:00. Lugar: Predio Estación de Trenes.

Entrada: Gratuita.

Gratuita. Actividades: Música en vivo, espectáculos artísticos, feria de artesanías, comidas típicas y venta de locro y empanadas.

Organiza: Municipalidad de Baradero.

📍 Lobos – 15° Fiesta del Locro Popular

Fecha: Jueves 9 de julio.

Jueves 9 de julio. Hora: 11:00.

11:00. Lugar: Avenida Alem.

Avenida Alem. Actividades: Acto protocolar, desfile, peña folclórica, feria de artesanías, puestos gastronómicos y más de mil porciones de locro.

Destino de la recaudación: Instituciones de bien público.

Organizan: Municipalidad de Lobos, instituciones locales y vecinos.

📍 General La Madrid – 1° Fiesta del Locro Lamadritense

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Fecha: Jueves 9 de julio.

Jueves 9 de julio. Hora: Desde las 10:00.

Desde las 10:00. Lugar: Plaza San Martín.

Plaza San Martín. Entrada: Gratuita.

Gratuita. Actividades: Desfile cívico-tradicionalista, 11° Pericón Nacional, locro popular gratuito, paseo gastronómico, artesanías y emprendedores.

Organizan: Municipalidad de General La Madrid e instituciones locales.