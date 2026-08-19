El calendario turístico de la provincia de Buenos Aires suma nuevas alternativas para quienes buscan conocer el patrimonio y la historia local a través de recorridos guiados. San Fernando y Lobos prepararon tres actividades gratuitas que se desarrollarán entre el viernes 21 y el martes 25 de agosto.

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Las propuestas incluyen una visita con intervención artística, un recorrido por el casco histórico de Lobos y una caminata por algunas de las construcciones más representativas de San Fernando.

San Fernando: una visita a la Quinta Santa Cecilia

La primera actividad será el viernes 21 de agosto a las 17.00, con una visita guiada a la Quinta Santa Cecilia, que tendrá como punto de encuentro el Museo de San Fernando, ubicado en Ituzaingó 1053.

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La propuesta incorporará una intervención artística y permitirá conocer parte del patrimonio histórico de la ciudad desde una perspectiva diferente.

La actividad es gratuita, aunque cuenta con cupos limitados y requiere reserva previa. Las inscripciones se realizan por WhatsApp al (11) 2777-3386, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 16.00.

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San Fernando: casonas y palacios

El cronograma finalizará el martes 25 de agosto con “Casona y Palacios”, una visita guiada que comenzará a las 15.00 en Plaza Mitre, en la intersección de Constitución y Madero.

El recorrido permitirá conocer tres casonas emblemáticas de San Fernando, con especial atención en la historia y el patrimonio arquitectónico de estos edificios.

Al igual que la propuesta de la Quinta Santa Cecilia, la actividad será gratuita y tendrá cupos limitados, por lo que es necesario reservar previamente al WhatsApp (11) 2777-3386.

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Lobos: un recorrido por la identidad de la ciudad

El sábado 22, a las 16.00, será el turno de Lobos con “Tradición Viva”, una propuesta que invita a recorrer el centro de la ciudad junto a guías especializados.

El punto de encuentro será la Oficina de Turismo de Lobos, ubicada en avenida Alem y 9 de Julio.

Durante el recorrido, los visitantes podrán descubrir edificios históricos, costumbres y diferentes detalles que forman parte de la identidad de Lobos.

La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.