Florencia Ibañez fue detenida esta tarde luego de dar declaraciones al canal A24, allí adonde fue a buscarla la policía en medio de la investigación por el triple femicidio de Morena Verdi (20), Lara Gutiérrez (15) y Brenda del Castillo (20) en Florencio Varela.

Ads

La joven relató su versión de los hechos, se desligó del caso y defendió a su tío. La mujer apareció en una de las imágenes como acompañante de Víctor Lázaro Sotacuro, acusado de dar apoyo en el traslado de las chicas a la casa donde las mataron.

"Gracias a dios ahora está más protegida de lo que estaba. Habíamos pedido estar en los medios por la seguridad de su vida", remarcó su abogado tras la detención e indicó que mañana se le tomará declaración indagatoria.

Ads

Según el relato de la joven, su tío le dijo que tenía que “ir a buscar un pasajero” a Varela. El pasajero finalmente llegaría "después de tres horas" y quedó en volver al lugar él solo. La joven destacó que no se bajaron del vehículo en ningún momento: “No bajó para nada, no bajamos ninguno de los tres" aunque reconoció haber estado en ese momento a "unas seis cuadras de la casa" del crimen.

Puede interesarte

En su relato, aseguró que le pidió a su tío regresar al barrio del Bajo Flores: “Yo le dije que tenía que trabajar. Y le dije, llévanos. Y después, bueno, si querés vení vos sola a buscarlo", comentó sobre lo que acordó con su tío.

Ads

Además, precisó que el pasajero a quien esperaba Sotacuro viajaba "de vuelta al Bajo Flores" y detalló que estuvo durante el lapso de espera en comunicación con su tío.

Florencia indicó que regresaron cerca de la 1 de la madrugada: “Y habremos llegado como a las 1 a Bajo Flores. Él regresó a Florencio Varela, entonces".

Al hablar de su tío y referirse a la posible participación de Sotacuro en el crimen, remarcó: “Sí, confío mucho en él" aunque afirmó no conocer "la vida personal" y desconocer a quién iba a buscar a Florencio Varela. "Solo sé que se dedicó toda su vida de remisero y un tiempo trabajó de verdulero”, indicó.