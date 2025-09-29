El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como un “narcofemicidio” el triple crimen que conmociona al país y que terminó con la vida de Lara, Brenda y Morena. “Nada justifica este nivel de violencia y sadismo”, afirmó el mandatario al enviar sus condolencias a las familias de las víctimas.

Acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, Kicillof detalló que la Fiscalía caratuló el caso como “homicidio calificado por el concurso de varias personas, con ensañamiento y violencia de género”.

El mandatario bonaerense destacó que la investigación permitió dar con los cuerpos y avanzar en la detención de seis sospechosos. “Esto fue planificado para ocultar las pruebas y garantizar impunidad. Se actuó rápido y hoy hay seis detenidos y otros seis identificados que están siendo buscados”, precisó.

En ese marco, Kicillof diferenció responsabilidades y señaló que la banda operaba con vínculos en la Ciudad de Buenos Aires y en países vecinos. “El narcotráfico es un hecho internacional y federal. Es absurdo pensar que se puede resolver solo de un lado de la General Paz”, sostuvo.

El gobernador reiteró su pedido al presidente de la Nación para convocar una mesa nacional junto a los gobernadores. “Se necesita una estrategia seria y coordinada contra el narcotráfico. La Provincia hace inversiones permanentes en seguridad, pero sin un plan nacional no alcanza”, advirtió.

Por último, Kicillof vinculó el avance de las bandas con la falta de oportunidades en los barrios más vulnerables. “Cuando el Estado está ausente, crece el narco. Necesitamos inversión en educación, salud y seguridad pública. Esa es la verdadera respuesta”, concluyó.