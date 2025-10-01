El presunto capo narco conocido como “Pequeño J”, cuyo nombre es Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, fue detenido en Perú por agentes de la Policía Nacional a pedido de la justicia bonaerense.

Ads

Está acusado de haber ordenado el triple crimen de Florencio Varela d Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, afirmó que el crimen fue un mensaje mafioso para disciplinar a integrantes de la banda.

Ads

Mientras tanto, su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también fue detenido este martes en el país vecino.

La investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, de Homicidios de La Matanza, quien determinó que Ozorio estuvo presente en la casa de Florencio Varela donde asesinaron a las jóvenes junto a otros que ya fueron detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18).

Ads

En paralelo, el último viernes por la noche cayó el quinto detenido. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, arrestado en la ciudad boliviana de Villazón, apenas cruzó la frontera desde La Quiaca, Jujuy, y este lunes también fue apresada su sobrina, Florencia Ibañez.