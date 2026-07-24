Un total de dieciocho internos de la Unidad penal 49 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Junín resultaron afectados por un cuadro de triquinosis, tras la información que trascendió en medios locales y que finalmente fue confirmada por las autoridades.

Ads

La funcionaria Constanza Rebicchini, personal a cargo del área de Bromatología dependiente de la Municipalidad de Junín, así lo confirmó en declaraciones a Canal 10.

Rebicchini remarcó que los episodios no guardan relación con la situación que se vive en Lincoln, donde ya trepó a 34 la cantidad de pacientes con tratamiento por triquinosis.

Ads

Según se reconstruyó, los primeros síntomas en personas privadas de la libertad aparecieron el pasado 16 de junio. Al realizar un seguimiento para lograr establecer la procedencia del alimento ingerido, se pudo rescatar un chorizo casero que fue sometido a análisis de laboratorio.

En el proceso del camino recorrido hasta el ingreso a la Unidad 49, fue que una visita lo habría adquirido en un puesto de venta ubicado a la vera de la Ruta Nacional 7, jurisdicción del Partido de General Rodríguez.

Ads

Según datos oficiales la Provincia de Buenos Aires atraviesa una alerta epidemiológica con más de 196 contagios confirmados, cifra que duplica los 77 casos registrados en el mismo período del año anterior.

Desde Región Sanitaria III informaron que en las últimas semanas se produjo un incremento de casos en distintos distritos bonaerenses, destacando el brote detectado en Lincoln y la investigación iniciada en la Unidad Penitenciaria N° 49.

La directora ejecutiva de Región Sanitaria III, Lucrecia López, advirtió que "la situación epidemiológica es dinámica y puede modificarse en cualquier momento", por lo que recomendó acudir de inmediato al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente si hubo consumo reciente de carne de cerdo o chacinados de elaboración casera.

Ads

Entre los principales síntomas se encuentran fiebre, hinchazón de los párpados y dolores musculares intensos.

Desde Región Sanitaria III remarcaron que los brotes suelen concentrarse durante el invierno, cuando aumentan las carneadas caseras. En ese sentido, insistieron en que la práctica no representa un riesgo por sí misma, siempre que la carne sea sometida previamente al análisis de digestión artificial en un laboratorio habilitado, un control que permite prevenir completamente la transmisión de la enfermedad.