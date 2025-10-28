Si el desempeño electoral el pasado 7 de septiembre bajo el sello “Somos Buenos Aires” dejó sabor a poco, el resultado este 26 de octubre fue aún peor sin sello partidario en competencia y acompañando a la Coalición Cívica que quedó lejos de entrar al Congreso.

Provincias Unidas, sector de los gobernadores dialoguistas más el espacio Evolución sacó un 2,44%, y la CC – con el apoyo de intendentes- obtuvo el 0,79% de los votos. A nivel nacional, perdió las bancas que arriesgaba en la Cámara de Diputados y el Senado.

Para agregarle más urgencia a la situación, este viernes 31 de octubre vence el plazo de funcionamiento de los órganos de contingencia (Convención y Comité), un cogobierno que permitieron transitar el contexto electoral tras la interna no resuelta de 2024.

Las autoridades del Comité de Contingencia a cargo de Miguel Fernández y de la Convención de Contingencia, presidida por Pablo Domenichini, formalizaron el llamado a una reunión por “razones de urgencia” para este jueves.

La Sesión Extraordinaria se llevará a cabo bajo modalidad mixta (presencial y virtual) desde las 14:00 horas en la sede del Comité de la Provincia de Buenos Aires de la ciudad de La Plata.

Según señala la convocatoria, el motivo se debe al “estado de incertidumbre provocado por la dilación en la resolución de las actuaciones CNE 12881/2025” referida a la nulidad de algunas de las mesas para la votación de autoridades internas que abrió un vacío institucional.